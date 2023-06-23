На Украине с начала года пятая часть предприятий остановила работу

По данным данные исследования состояния и потребностей МСБ, проведенного маркетинговой компанией Advanter Group при поддержке правительства и Торгово-промышленной палаты Украины, предприниматели скептически ожидают дальнейшей стагнации условий для ведения бизнеса

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Пятая часть малых и средних предприятий на Украине остановили свою работу с начала текущего года, малый и средний бизнес не видит перспектив улучшения экономической ситуации в стране. Об этом свидетельствуют данные исследования состояния и потребностей малого и среднего бизнеса (МСБ), проведенного маркетинговой компанией Advanter Group при поддержке правительства и Торгово-промышленной палаты Украины.

По результатам исследования, на протяжении первых пяти месяцев текущего года 21,1% предприятий на Украине полностью или почти полностью остановили свою работу. Еще 8,4% предприятий сообщили о росте объемов работ по сравнению с запланированным уровнем. 25,4% предприятий действуют в пределах запланированных показателей. В целом за первые пять месяцев работы в 2023 году малые средние предприятия на Украине выполняют план объемов работ на 71,6%.

Предприниматели скептически ожидают дальнейшей стагнации условий для ведения бизнеса. Показатель индекса активности бизнеса (Ukrainian Business Index) остается на низком уровне (35,3 из 100), что говорит о том, что бизнес не усматривает перспектив улучшения экономической ситуации и деловой среды в ближайшие месяцы.

В числе главных проблем, украинские предприниматели называют: отсутствие прогнозируемости развития ситуации и действий государства, усиление давления со стороны силовых структур и контролирующих органов, фактическое отсутствие доступа к финансовым ресурсам для пополнения оборотных средств и развития. Представители бизнеса заявляют о необходимости борьбы с коррупцией, проведения налоговой и судебной реформ, улучшения доступа к финансовым ресурсам.

Исследование проводилось в период с 31 мая по 11 июня 2023 года. Всего было опрошено 753 владельцев и директоров предприятий малого и среднего бизнеса.