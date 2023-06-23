Times: усадьбу адмирала Нельсона и леди Гамильтон выставили на продажу за $4,45 млн

Имение находится в графстве Херефордшир на западе Англии

ЛОНДОН, 23 июня. /ТАСС/. Усадьба Радхолл, в которой жили британский адмирал Горацио Нельсон (1758-1805) и его возлюбленная леди Гамильтон (1765-1815), выставлена на продажу за £3,5 млн ($4,45 млн). Об этом в пятницу сообщила газета The Times.

Территория имения, построенного в XIV веке и расположенного в графстве Херефордшир на западе Англии, занимает 4 га. В поместье девять спален, пять гостиных и столько же ванных комнат.

Особняк был реконструирован в середине XVI века, а после пожара в следующем столетии подвергся дальнейшей перестройке. В усадьбе одно время находился госпиталь для ветеранов Первой мировой войны.

Нельсон впервые был представлен Эмме Гамильтон в 1793 году, когда посетил Неаполь, чтобы собрать подкрепление для борьбы с французами. До этого момента Нельсон почти 10 лет состоял в браке, а леди Гамильтон была замужем за послом Британии в Неаполитанском королевстве Уильямом Гамильтоном. Поместье Радхолл стало для них домом после возвращения Нельсона на родину.

Ранее на аукционе Sotheby's были проданы письма Нельсона Эмме Гамильтон.