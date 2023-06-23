Долг Нигерии за импортированные нефтепродукты достиг $3 млрд

По данным Reuters, Нигерии потребуются месяцы для того, чтобы погасить задолженность, что усложнит проведение президентом страны Бола Тинубу реформы энергетического рынка

ПРЕТОРИЯ, 23 июня. /ТАСС/. Нигерия задолжала до $3 млрд международным трейдинговым группам за поставленные продукты нефтепереработки. Об этом сообщило в пятницу агентство Reuters со ссылкой на трейдеров с мирового нефтяного рынка.

По его мнению, Нигерии потребуются месяцы для того, чтобы погасить задолженность, что усложнит проведение новым президентом страны Бола Тинубу реформы энергетического рынка. Официальных данных о возможном долге Нигерии перед поставщиками нефтепродуктов не приводится.

29 мая во время своей инаугурации на пост президента Тинубу объявил об отмене для населения субсидий на топливо, включая бензин. На следующий день цены на бензин в Нигерии выросли в три раза. Тем не менее глава государства заявляет, что отмена в Нигерии субсидий на топливо является жизненно необходимым шагом для дальнейшего развития страны.

Субсидии на топливо для населения Нигерии составили в 2022 году в общей сложности $10 млрд. До мая Нигерия была вынуждена импортировать практически весь бензин и дизель, а также другие продукты переработки нефти. Однако ситуация изменилась с запуском 22 мая в штате Лагос крупнейшего в Африке нефтеперерабатывающего завода, который имеет мощности по переработке 650 тыс. баррелей нефти в сутки. Власти отмечают, что завод полностью удовлетворяет потребности Нигерии в топливе и иных продуктах нефтепереработки.

Нигерия является крупнейшим производителем нефти в Африке южнее Сахары. Сейчас страна добывает 1,56 млн баррелей в сутки.