Минфин выплатил купонный доход по евробондам с погашением в 2027 и 2047 годах

Сумма составила 19,6 млрд рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по выплате купонного дохода по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2047 годах в размере 19,6 млрд рублей, сообщили в пресс-службе министерства.

"Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2047 году в общей сумме 19,6 млрд рублей (эквивалент $234,8 млн) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО "НРД"). Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг РФ исполнены Минфином России в полном объеме", - отметили в министерстве.