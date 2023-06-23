23 июня, 13:24,
обновлено 23 июня, 13:42
Санкции в отношении России

Ростех заявил, что новые санкции ЕС не повлияют на его работу

По данным госкорпорации, работа по импортозамещению ключевых компонентов в отраслях промышленности ведется планомерно

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ограничения, введенные ЕС в рамках 11-го пакета санкций против России, не повлияют на работу Ростеха. Работа по импортозамещению ключевых компонентов в отраслях промышленности ведется планомерно, говорится в сообщении пресс-службы госкорпорации.

"Новый виток санкционного давления принципиально для нас ничего не меняет. У Ростеха много партнеров в нейтральных и дружественных России странах, с которыми выстроены давние продуктивные отношения. Работа по импортозамещению ключевых компонентов в авиации, медицине, электронике и других отраслях начата не сегодня и ведется планомерно и достаточно эффективно. Так что попытка Запада ввести дополнительные ограничения - не более чем стимул для нас работать еще лучше", - прокомментировали в Ростехе.

Ранее ЕС утвердил 11-й пакет антироссийских санкций. В частности, введен запрет на экспорт в РФ электрокомпонентов, полупроводников, оптических компонентов, навигационных приборов и металлов. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
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