Чернышенко считает, что аэропорту Калининграда нужно расширить мощности

По словам зампредседателя правительства России, число туристов вдвое превышает население региона

КАЛИНИНГРАД, 23 июня. /ТАСС/. Аэропорт "Храброво" в Калининграде нуждается в расширении мощностей в связи с ростом турпотока в регион, сообщил в пятницу журналистам заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко во время рабочей поездки в регион.

"Мы понимаем, что нужны из-за того, что спрос огромный, а количество туристов в два раза превышает население Калининградской области, и мы понимаем, что этот поток будет расти, мы понимаем, что никуда не деться и нужно будет аэропорт расширять в будущем", - сказал он.

Вице-премьер отметил, что в Калининградской области также необходимы крупные инфраструктурные проекты, которые смогут удовлетворить большой спрос туристов на развлечения. Он сообщил, что подписание соглашения между правительством региона и корпорацией "Туризм.РФ" даст возможность быстро реализовать эти проекты.

Чернышенко также сообщил, что "уже этой осенью мы сможем показать руководству страны начало реализации проекта" по исполнению поручения президента России о привлечении дополнительных 10 млн туристов, которые могли бы отдохнуть на море. "Здесь возникнет огромный курорт в неосвоенном пока месте, это будет большой проект, заслуживающий внимания президента, который внесет свой очень большой вклад как раз в достижение этой цифры в 10 млн туристов к 2030 году. Надеемся, что это будет раньше, чем 2030 год, общими усилиями", - сказал Чернышенко, добавив, что "в Калининградской области великолепные пляжи".