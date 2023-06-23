В Москве в развитие неэффективно используемой территории вложат 36 млрд рублей

Инвестор, который будет определен по результатам торгов, сможет возвести здесь общественно-деловые и производственные объекты

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Право на комплексное развитие неэффективно используемой территории на Волгоградском проспекте выставили на торги в Москве, в развитие инвестируют 36 млрд рублей. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"Стартовала заявочная кампания на право комплексного развития территории по адресу: Волгоградский проспект, владение 32. Инвестор, который будет определен по результатам торгов, займется развитием площадки площадью 15,91 га и сможет возвести здесь общественно-деловые и производственные объекты. Инвестиции в проект оцениваются в 36 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,5 млрд рублей. По итогам реорганизации территории город получит свыше 6,5 тыс. новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сейчас территория используется неэффективно, при этом имеет значительный экономический потенциал.

"Участок в Южнопортовом районе имеет хорошую транспортную доступность - вблизи находятся станции метро "Волгоградский проспект", "Дубровка" и станция "Угрешская" Московского центрального кольца. Здесь планируется возвести более 260 тыс. кв. м общественно-деловой и производственной недвижимости, провести работы по благоустройству и озеленению площадки", - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман.

Начальная цена лота составляет 424,5 млн рублей, шаг аукциона - 8,48 млн рублей. В торгах могут принять участие любые заинтересованные лица, соответствующие предъявляемым требованиям, в том числе собственники имущества, которые не смогли договориться между собой о пути развития площадки.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать более 570 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций в проекты составит 6 трлн рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвесторы, определенные по результатам торгов.