В России отзывают более 37 тыс. автомобилей BMW

Речь идет о таких марках, как BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71)

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ООО "БМВ Русланд Трейдинг" - официальный представитель изготовителя BMW на российском рынке - отзывает 37,276 тыс. автомобилей BMW X5 (серия E70), X6 (серия E72), X6 (серия E71), реализованных с ноября 2006 года по июнь 2014 года, сообщается на сайте Росстандарта.

Транспортные средства отзываются по причине того, что в автомобилях в результате многолетнего старения может произойти сбой газогенератора надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира, говорится в сообщении.

"При срабатывании надувной подушки безопасности во время аварии в газогенераторе может возникнуть слишком большое внутреннее давление. При неблагоприятных обстоятельствах газогенератор может взорваться, и его металлические детали могут причинить травмы", - говорится в сообщении Росстандарта.

На всех транспортных средствах будет выполнена замена надувной подушки безопасности водителя и надувной подушки безопасности со стороны переднего пассажира.

Все владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут проинформированы о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

Кроме того, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, подпадает ли их транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с перечнем, подпадающих под отзывную программу. Ремонтные работы будут проводиться бесплатно, говорится в сообщении.