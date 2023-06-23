ЦБ с 1 сентября ужесточит надбавки для банков по необеспеченным потребкредитам

Банк России ожидает замедления роста потребкредитования на фоне повышения надбавок

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Банк России принял решение с 1 сентября повысит для банков надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Ожидается, что под новые надбавки подпадет 82% выдач по кредитным картам и 66% выдач по кредитам наличными, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Банк России повышает с 1 сентября 2023 года надбавки к коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. Мера направлена на накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам", - отметили в ЦБ.

Повышение надбавок может привести к некоторому замедлению роста потребительского кредитования, однако в результате повысится устойчивость банков на случай роста потерь по потребительским кредитам, пояснили в ЦБ.