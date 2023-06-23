В Мурманской области рассчитывают на рост турпотока не меньше, чем в 2022 году

Глава региона Андрей Чибис считает необходимым развивать туристическую инфраструктуру и маршруты

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. В Мурманской области рассчитывают, что прирост турпотока по итогам 2023 года составит не меньше, чем в 2022 году, когда регион принял рекордные для себя более полумиллиона гостей. Такую оценку высказал ТАСС в пятницу губернатор Андрей Чибис.

"[В 2022 году] мы приросли на 11% с [2021] года. 540 тыс. - это абсолютный рекорд и в арктической зоне, и для нас. Обращу внимание, что это только те, кто регистрируется свыше трех суток в местах размещения, а реальный поток выше. В этом году у нас год активного туризма, в прошлом году был год экологического туризма. Думаю, что прирост будет не меньше", - сказал Чибис, который принимает участие во Втором форуме-фестивале волонтеров "Арктика. Лед тронулся".

Губернатор считает, что основной задачей является не достижение количественных показателей, а развитие туристской инфраструктуры и маршрутов. "А уж сколько приедет - столько приедет. Но уверен, что будет лучше. Рост должен быть не меньше, на наш взгляд, чем в прошлом году", - добавил он.

Развитие арктического туризма, использование современных технологий в Арктике и функционирование особо охраняемых природных территорий вошли в число основных тем, которые обсуждаются на форуме-фестивале "Арктика. Лед тронулся".

Отвечая на вопрос, когда в регионе заработает программа экологичных кино- и телесъемок "Зеленый экран", о которой было объявлено на Петербургском международном экономическом форуме, Чибис отметил, что уже в июле этот формат может начать действовать. Программа нацелена на сокращение количества ввозимого в Арктику оборудования и замещение его местными ресурсами. "Соглашение подписано, соответствующие документы на выходе. И думаю, что уже с июля те, кто у нас будут снимать, будут именно такими. По крайней мере, именно таким мы в приоритете будем давать те рибейты [возмещение части затрат на съемки], которые мы распределяем", - сказал Чибис.

Форум-фестиваль волонтеров "Арктика. Лед тронулся" проходит в Мурманске с 22 по 25 июня в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021-2023 годах. Оператором событий председательства выступает Фонд Росконгресс. Организатором является Министерство России по развитию Дальнего Востока и Арктики при поддержке АНО "Чистая Арктика".