КС постановил уточнить сроки индексации сумм при их взыскании из бюджетной системы

Из постановления КС следует, что с учетом инфляционных процессов индексация выступает важным инструментом справедливых расчетов, федеральному законодателю надлежит устранить имеющиеся правовые пробелы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Конституционный суд России (КС РФ) счел необходимым законодательно уточнить, с какого момента нужно отсчитывать срок индексации денежных сумм в случаях, когда они взыскиваются из бюджетов РФ. С учетом инфляционных процессов индексация выступает важным инструментом справедливых расчетов, федеральному законодателю надлежит устранить имеющиеся правовые пробелы, следует из постановления КС.

"Федеральному законодателю надлежит - исходя из требований Конституции РФ и с учетом правовых позиций Конституционного суда РФ, высказанных в настоящем постановлении, - незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного содержания положений статьи 183 АПК РФ, пунктов 1 и 2 статьи 242.1 и пункта 6 статьи 242.2 Бюджетного кодекса РФ в их взаимосвязи", - говорится в опубликованном в пятницу постановлении.

Запрос Верховного суда

Поводом для проверки конституционности положений Бюджетного кодекса и Арбитражного процессуального кодекса РФ стал запрос Верховного суда России. ВС РФ рассматривал кассационную жалобу, которая поступила ему от Комитета города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства.

Еще в 2019 году Арбитражный суд Москвы взыскал с московского бюджета в пользу ООО "Алла" сумму убытков за снос нежилого помещения. Судебное разбирательство между московским комитетом и компанией "Алла" длилось два года, после чего Департамент финансов Москвы выплатил определенную судьями сумму.

Однако, уже в 2022 году ООО "Алла" вновь обратилось в суд с требованием проиндексировать выплаченные из московского бюджета суммы за период с 2019 по 2021 год с учетом инфляции. В ходе судебных разбирательств было вынесено решение о дополнительном взыскании из московского бюджета 1,8 млн рублей. Московский комитет не согласился с этим решением и обратился с заявлением в Верховный суд России, который, рассматривая дело, обнаружил неопределенность в вопросах сроков индексации подобного рода выплат.

Решение КС

КС РФ, рассматривая нормы Бюджетного кодекса и АПК, пришел к выводу, что в своей взаимосвязи они не соответствуют конституционным нормам. Несмотря на то, что индексация средств, взыскиваемых из государственных бюджетов, осуществляется в отдельно установленном порядке, этот порядок не устанавливает четких сроков индексации. Как следствие, в судебной практике могут возникать разночтения.

Федеральный законодатель на основании постановления КС РФ должен внести в нормативно-правовое регулирование соответствующие изменения и уточнить сроки индексации выплат из бюджетной системы. До принятия соответствующих поправок индексация должна осуществляться со дня поступления должнику исполнительных документов.