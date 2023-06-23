Госдума намерена принять законопроект о криптовалюте в окончательном чтении в октябре

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что создается специальная цифровая система

ЧЕБОКСАРЫ, 23 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы планируют рассмотреть законопроект о криптовалюте в окончательном чтении в октябре. Об этом в пятницу сообщил ТАСС в кулуарах Чебоксарского экономического форума депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Мы собираемся принять законопроект [о криптовалюте] и рассчитываем, что осенью уже примем, скорее всего, в октябре в окончательном чтении", - сказал собеседник агентства.

На пленарном заседании форума Аксаков уточнил, что Госдума рассчитывает в июле в первом чтении принять четыре законопроекта, которые посвящены криптовалюте. "Учитывая компактность республики и <...> "продвинутость" предпринимателей, <...> будем тестировать. <...> "Чуваштенге" - хорошее название", - сказал он, отвечая на вопрос ведущего, какая валюта должна быть.

Аксаков добавил, что сейчас создается специальная цифровая система. "Я думаю, что мы соберем, во-первых, всех представителей компаний, которые <...> уже имеют созданные операционные системы, где выпускаются эти активы. Можно задействовать их операционные системы, можно с их помощью создать новые", - пояснил он.

По словам Аксакова, через месяц в Чебоксарах пройдет заседание Высшего экономического совета. "Будем обсуждать эти вопросы для практического использования сначала в региональной экономике, а потом для тиражирования по всей стране", - подчеркнул он.