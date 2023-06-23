Минэнерго обсудило с китайскими партнерами возможные совместные проекты

Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников пригласил китайских коллег принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заместитель министра энергетики РФ Сергей Мочальников обсудил перспективы взаимодействия в сфере топливно-энергетического комплекса с представителем Организации по развитию и кооперации глобального энергетического объединения по Восточной Европе и Центральной Азии Чэнь Сюйпэном. Об этом говорится в сообщении российского министерства.

В ходе рабочей встречи стороны обменялись мнениями о возможных совместных проектах, уточняет Минэнерго РФ.

Кроме того, на встрече была подчеркнута важность российско-китайского энергодиалога на форумах, конференциях и выставках.

Замминистра РФ пригласил китайских коллег принять участие в международном форуме "Российская энергетическая неделя". В свою очередь, российская сторона получила приглашение участвовать в конференции Организации по развитию и кооперации глобального энергетического объединения, которая состоится в сентябре 2023 года в Пекине, сказано в сообщении.