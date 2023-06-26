26 июня, 14:21

В WhatsApp появится функция закрепления сообщений

Ее испытывают в тестовом режиме на устройствах Android

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Мессенджер WhatsApp (принадлежит признанной в РФ экстремистской компании Meta) планирует запустить функцию закрепления сообщений в чатах, пока она испытывается в тестовом режиме на устройствах Android. Об этом сообщил портал WABetaInfo.

Пользователи смогут выбирать, на какой срок закрепить сообщение - на 24 часа, 7 дней или 30 дней. Удалить закрепленное сообщение можно будет в любой момент.

На данный момент функция доступна для участников программы тестирования на устройствах Android, присоединиться к этой программе нельзя. Сроки запуска для остальных пользователей Android, а также появление данной функции на устройствах Apple пока неизвестны. В настоящее время WhatsApp позволяет закреплять только чаты, но не отдельные сообщения. 

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