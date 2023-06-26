26 июня, 14:20,
обновлено 26 июня, 14:34

Инфляционные ожидания населения в июне снизились до минимума с марта 2021 года

Они составили 10,2%

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Инфляционные ожидания населения в июне снизились до минимума с марта 2021 года и составили 10,2%, следует из материалов Банка России.

"По данным опроса ООО "инФОМ", в июне 2023 года инфляционные ожидания на годовом горизонте снизились до минимума с марта 2021 года. Их медианная оценка составила 10,2% (-0,6 п. п. к маю; -1,3 п. п. к среднему за I квартал 2023 года)", - отмечает ЦБ.

По данным регулятора, уменьшились ожидания у респондентов как со сбережениями, так и без них. У подгруппы со сбережениями медиана инфляционных ожиданий в июне составила 9,2%.

В то же время вмененная инфляция для ОФЗ-ИН на ближайшие пять лет несколько увеличилась, отметил регулятор. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция в РФ составит 4,5-6,5% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году. 

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