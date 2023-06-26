Комитет Думы одобрил законопроект о налоге на сверхприбыль для крупных компаний

Документом предлагается установить налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, устанавливающий налог на сверхприбыль для крупных компаний. Планируется, что Госдума рассмотрит документ на заседании 28 июня.

Законопроектом предлагается установить налог на сверхприбыль для организаций, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год оказалась выше 1 млрд рублей, определив, что налоговая база для этого налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%.

При этом в случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет, размер налога по сути может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывают в правительстве. Налог уплачивается не позднее 28 января 2024 года. Налог на сверхприбыль будет зачисляться исключительно в федеральный бюджет и носить разовый характер.

Кто не будет платить налог

Законопроектом также предусматривается ряд категорий организаций, которые исключаются из состава налогоплательщиков налога на сверхприбыль. Речь идет о предприятиях малого и среднего бизнеса, организациях - плательщиках единого сельхозналога, российских организациях, созданных после 1 января 2021 года (за исключением созданных в результате реорганизации), иностранных организациях, начавших деятельность в РФ через постоянные представительства после 1 января 2021 года.

Из состава плательщиков этого налога исключаются также компании нефтегазового сектора и добычи угля. Как пояснил ранее министр финансов Антон Силуанов, для этих компаний в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Предусматривается, что в случае принятия документ вступает в силу с 1 января 2024 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

"Принятие и реализация федерального закона "О налоге на сверхприбыль" приведет к поступлению дополнительных доходов в федеральный бюджет в размере 300 млрд рублей", - говорится в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Одновременно комитет Госдумы одобрил сопутствующие поправки в Налоговый кодекс - они разработаны для создания упрощенного порядка установления разовых налогов, в частности, налога на сверхприбыль, указано в пояснительной записке. Поправки также будут рассмотрены в первом чтении на заседании Госдумы 28 июня.