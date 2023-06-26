Минэку предложили ввести правовой режим безопасного использования данных для создания ИИ

В рамках эксперимента, в частности, предлагается испытать технологическую платформу для загрузки и обработки данных

МОСКВА, 26 июня./ТАСС/. Ассоциация больших данных предложила Минэкономразвитию РФ установить экспериментальный правовой режим "Доверенный посредник в сфере данных", в рамках которого разработчики и аналитики смогут протестировать механизмы безопасного использования данных для создания технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ассоциации.

"Ассоциация больших данных внесла в Минэкономразвития России инициативное предложение об установлении экспериментального правового режима "Доверенный посредник в сфере данных". Основная цель установления экспериментального правового режима - тестирование механизмов безопасного использования данных для создания технологий искусственного интеллекта", - отметили в пресс-службе.

В рамках эксперимента предлагается испытать технологическую платформу для загрузки и обработки данных, "песочницу данных АБД", благодаря которой российские разработчики и аналитики получат доступ к инструментам анализа данных, а также к наборам обезличенной информации из различных источников, пояснили в пресс-службе. Также поставщики данных получат возможность передавать в песочницу обезличенные данные для реализации проектов в сфере искусственного интеллекта, и вместе с контролирующими органами отслеживать целевое использование массивов данных на платформе.

"На платформу загружаются только предварительно обезличенные данные, при их обработке оцениваются риски повторной идентификации субъектов, а все действия с данными логируются. Также предусмотрен запрет на извлечение и передачу данных с платформы, а также на обработку данных с высоким уровнем риска", - пояснили в пресс-службе.

В дополнение Ассоциация предлагает создать рабочую группу при участии представителей профильных государственных органов и экспертов, которые будут осуществлять мониторинг экспериментального правового режима и оценку рисков обрабатываемых наборов данных.

В пресс-службе Минэкономразвития РФ уточнили ТАСС, что заявка поступила и находится находится на рассмотрении. Более развернутый комментарий будет дан после принятия министерством решения.

Ассоциация больших данных была создана в России осенью 2018 года. Членами ассоциации являются "Яндекс", VK, Сбербанк, Газпромбанк, "Тинькофф банк", Россельхозбанк, "Мегафон", "Ростелеком", Qiwi, "Билайн", МТС, Фонд "Сколково", Аналитический центр при правительстве РФ, ВТБ и Центр стратегических разработок. Основная цель ассоциации - создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России.