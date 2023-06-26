Вице-президент Ирана заявил, что Тегеран и Доха могут стать энергетическими хабами региона

Страны занимают второе и третье места в мире по запасам газа после России

ДУБАЙ, 26 июня. /ТАСС/. Сотрудничество Ирана и Катара может позволить двум странам стать энергетическими хабами Ближнего Востока. Такое мнение выразил в понедельник первый вице-президент исламской республики Мохаммад Мохбер на встрече с министром труда Катара Али бен Саидом бен Самихом аль-Мирри в Тегеране.

"Сотрудничество между Ираном и Катаром может превратить две страны в газовые и энергетические хабы региона", - заявил Мохбер, говоря о газовой промышленности. Его слова приводит иранское агентство Мехр. "Области сотрудничества между двумя странами огромны, но уровень экономического обмена в прошлые годы несоизмерим с высоким уровнем политических отношений", - добавил он.

По словам Мохбера, Тегерану и Дохе нужно решить ряд вопросов в банковской сфере. Вице-президент Ирана отметил, что у двух соседних стран с общей культурой нет причин осуществлять платежи в валюте третьей страны.

Иран и Катар занимают второе и третье места в мире по запасам газа после России. В конце мая генеральный директор QatarEnergy и государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби заявил, что Доха планирует в ближайшие годы нарастить добычу газа с 77 млн тонн до 126 млн тонн сжиженного природного газа в год. В то же время управляющий директор Iranian Gas Transmission Company Голам Аббас Хоссейни сообщил, что National Iranian Gas Company за 2022 год увеличила экспорт газа на 17%, до 20 млрд куб. м.