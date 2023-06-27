Расходы по нацпроекту "Демография" в 2022 году исполнены на 99,6%

Из 31 показателя плановые значения достигнуты по 27, отмечается в заключении Счетной палаты

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Исполнение средств федерального бюджета за 2022 год по нацпроекту "Демография" составило 99,6%, это 744,1 млрд рублей. Достигнуты значения 27 показателей из 31, сообщается в заключении Счетной палаты РФ о результатах внешней проверки исполнения федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" и бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2022 год в Минтруде России.

"Федеральным законом № 390-ФЗ бюджетные ассигнования на реализацию НП "Демография" утверждены в объеме 753 598 132,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью общий объем бюджетных ассигнований на НП "Демография" составил 746 915 292,1 тыс. рублей. Кассовое исполнение средств федерального бюджета за 2022 год по НП "Демография" составило 744 184 942,6 тыс. рублей, или 99,6% показателя сводной бюджетной росписи", - говорится в документе.

Там указано, что для оценки реализации нацпроекта "Демография" и федеральных проектов в его составе на 2022 год были установлены плановые значения 31 показателя, из них достигнуты плановые значения по 27 показателям.

Поддержка граждан и зарплаты врачей

Расходы федерального бюджета на реализацию госпрограммы РФ "Социальная поддержка граждан" за 2022 год исполнены в сумме более 3 трлн рублей (99,8 %). Из 163 установленных результатов в рамках программы не достигнут один результат федерального проекта "Старшее поколение". Так, из 39 запланированных объектов капитального строительства в 2022 году в эксплуатацию введено 37 объектов (уровень исполнения - 94,9 %).

Отмечается, что в восьми подведомственных Минтруду РФ учреждениях по итогам 2022 года не достигнуты показатели по заработной плате врачей и среднего медицинского персонала.

"При установленном соотношении средней заработной платы врачей в размере 200% средней заработной платы в соответствующем регионе, среднего медицинского персонала в размере 100% средней заработной платы в соответствующем регионе, по указанным учреждениям в отношении врачей оно составляло от 190,2% до 197,5%, в отношении среднего медицинского персонала - от 96% до 99,7%", - следует из заключения Счетной палаты.