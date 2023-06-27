26 июня, 23:02

"Известия": Центробанк введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Соответствующий нормативный акт может вступить в силу 1 октября 2023 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) РФ установит минимальную сумму возмещения, которую будут обязаны выплатить страховщики банковских карт в случае снятия с них средств без ведома страхователя. Об этом во вторник пишет газета "Известия".

Читайте также
"Известия": ЦБ предложил запретить банкам отмечать за заемщика согласие на допуслугиЦБ попросил доработать предложение о блокировке расходов со счетов кибермошенников

В пресс-службе регулятора сообщили изданию, что ЦБ подготовил проект нормативного акта, который будет устанавливать обязательные требования к возмещению средств. Страховщик банковской карты будет обязан компенсировать клиенту всю сумму, если размер хищения не превышает 100 тыс. рублей. В случае более крупной кражи пострадавшему вернут сумму не менее этого порога.

Кроме того, страховая компания будет вправе установить и более высокую компенсацию. Планируется, что документ вступит в силу с 1 октября 2023 года. В ЦБ также отметили, что по итогам 2022 года средняя сумма одного хищения средств физического лица не превышала 15,3 тыс. рублей, поэтому введение указанных минимальных лимитов позволит значительной части застрахованных лиц рассчитывать на полное возмещение ущерба. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация