"Известия": Центробанк введет минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт

Соответствующий нормативный акт может вступить в силу 1 октября 2023 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Центральный банк (ЦБ) РФ установит минимальную сумму возмещения, которую будут обязаны выплатить страховщики банковских карт в случае снятия с них средств без ведома страхователя. Об этом во вторник пишет газета "Известия".

В пресс-службе регулятора сообщили изданию, что ЦБ подготовил проект нормативного акта, который будет устанавливать обязательные требования к возмещению средств. Страховщик банковской карты будет обязан компенсировать клиенту всю сумму, если размер хищения не превышает 100 тыс. рублей. В случае более крупной кражи пострадавшему вернут сумму не менее этого порога.

Кроме того, страховая компания будет вправе установить и более высокую компенсацию. Планируется, что документ вступит в силу с 1 октября 2023 года. В ЦБ также отметили, что по итогам 2022 года средняя сумма одного хищения средств физического лица не превышала 15,3 тыс. рублей, поэтому введение указанных минимальных лимитов позволит значительной части застрахованных лиц рассчитывать на полное возмещение ущерба.