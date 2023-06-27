Платежная система "Мир" начала работать на курортном острове Маргарита

В столице Венесуэлы карта пока работает в тестовом режиме

КАРАКАС, 27 июня. /ТАСС/. Карты платежной системы "Мир" принимают 30-40 тыс. терминалов торговых и сервисных предприятий венесуэльского курортного острова Маргарита. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС заместитель министра экономики и финансов Венесуэлы Кристиам Эрнандес. Он отметил, что "работа над расширением числа терминалов, принимающих карты "Мир", продолжается прежде всего на курортах страны, чтобы создать дополнительные благоприятные условия для российских туристов".

В венесуэльской столице карта "Мир" в настоящее время работает в тестовом режиме, что "не позволяет проводить оплату картой в торговых точках", сообщил Эрнандес.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро указал на минувшей неделе, что присоединение к российской платежной системе "Мир" позволит выстроить "новую финансовую и монетарную систему нового мира". О запуске системы "Мир" в Венесуэле 15 июня сообщил президент Центрального банка южноамериканской страны Каликсто Хосе Ортега Санчес на Петербургском международном экономическом форуме.