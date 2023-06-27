РБК: Минтруд планирует индексировать пенсии в 2025-2026 годах в два этапа

Такую возможность предусматривает закон "О страховых пенсиях", нормы которого вступят в силу в 2025 году, пишет издание

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Министерство труда РФ разработало параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров. Индексация в 2025 и 2026 годах будет происходить в два этапа, следует из проекта бюджета Социального фонда России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, с которым ознакомилось издание РБК.

Из документа следует, что с 1 января 2024 года планируется проиндексировать пенсию на 5,3%, в результате чего среднегодовой размер выплат для неработающих пенсионеров составит 22 772 руб. С 1 февраля 2025 года планируется индексация на 4% и с 1 апреля этого же года - на 3,8%. Среднегодовой размер пенсии составит 24 120 руб. С 1 февраля 2026 года произойдет индексация на 4%, а с 1 апреля этого же года - на 2,8%. В результате среднегодовой размер пенсии составит 25 690 руб.

В пресс-службе министерства пояснили РБК, что такая возможность закреплена в законе "О страховых пенсиях", нормы которого вступят в силу в 2025 году. Там также добавили, что двойная индексация с 1 февраля проходит по прогнозируемому уровню инфляции, а с 1 апреля - по уровню роста доходов Социального фонда.

Согласно проекту Минтруда, параллельно будет увеличиваться и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. "С учетом планируемых увеличений пенсий соотношение среднегодовой страховой пенсии с прожиточным минимумом пенсионера в 2024 году будет составлять не менее 161,4%", - говорится в пояснительных материалах к проекту бюджета.

Как пишет издание, корректировки размеров накопительных пенсий, срочных пенсионных выплат и пенсий работающих пенсионеров в ближайшие три года не запланированы.