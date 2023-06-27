Кабмин доложит Путину об уточнении налоговых индикаторов в нефтяной отрасли

Соответствующие меры должны позволить более корректно определять стоимость российской нефти

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство России готовит доклад президенту страны Владимиру Путину об уточнении ценовых индикаторов на нефть, используемых для налогообложения нефтегазовых компаний. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кабинета министров.

Уточнить существующие индикаторы и установить дополнительные ранее поручал глава государства. Сделать это необходимо, чтобы в том числе более корректно определять стоимость российской нефти при налогообложении отрасли.

"В настоящее время ведется подготовка доклада президенту Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе правительства.

Сейчас при налогообложении для определения средней цены нефти Urals в России применяют котировки агентства Argus. Оно использует расчетную цену Urals для европейских портов (Аугуста и Роттердам), хотя российская нефть сейчас там не торгуется. Из-за этого заявляемая Argus цена отличается от рыночной, а декларируемая скидка получается заметно выше фактической, что в итоге отражается на налогообложении компаний и, как следствие, поступлениях в бюджет.