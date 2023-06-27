Депутаты внесут в Думу законопроект об отмене НДФЛ для лиц с доходом ниже 30 тыс. рублей

Такая мера поспособствует экономическому росту страны, считают представители ЛДПР

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР во вторник внесут на рассмотрение палаты законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тысяч рублей в месяц. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Авторы инициативы планируют доработать закон "О внесении изменений в статью 217 Налогового кодекса Российской Федерации" и внести поправки, согласно которым лица с доходом ниже 30 тыс. рублей будут иметь нулевую ставку НДФЛ. Это позволит им сохранять большую часть заработанных средств и повысить уровень жизни, считают авторы проекта.

По мнению либерал-демократов, 30 тыс. рублей является оптимальным порогом для отмены НДФЛ: эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда, поэтому предлагаемая мера поддержки "станет действительно ощутимой для малообеспеченных граждан".

В ЛДПР убеждены, что отмена НДФЛ для этой категории граждан позволит им увеличить семейный бюджет, что поспособсвует экономическому росту страны. В случае принятия законопроекта Госдумой новая норма вступит в силу с 1 января 2024 года.

Ставка налога на доходы физических лиц в РФ составляет 15% для тех, чей годовой доход превышает 5 млн рублей, и 13% для остальных.