Сбербанк планирует поучаствовать в строительстве набережной в Хабаровске

Проект по созданию единой набережной Амура включен в городской мастер-план

ХАБАРОВСК, 27 июня. /ТАСС/. Сбербанк намерен выступить в качестве концессионера проекта строительства объединенной набережной в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте правительства Хабаровского края по итогам встречи губернатора региона Михаила Дегтярева с председателем Дальневосточного банка ПАО "Сбербанк" Андреем Черкашиным.

"В ходе состоявшихся переговоров руководство дальневосточного филиала выразило готовность подключиться к реализации масштабного и во многом амбициозного проекта - возведению объединенной набережной в Хабаровске - в качестве концессионера", - говорится в сообщении.

Губернатор края поручил зампреду по вопросам строительства Кериму Сунгурову совместно с представителями банка подготовить необходимый пакет документов для концессионного соглашения.

В Хабаровске планируют создать единую набережную Амура, которая станет самой протяженной речной набережной на Дальнем Востоке. Составной частью объединенной набережной будет пешеходный мост, связывающий действующую сейчас центральную часть с дамбой Амурского затона. На пешеходном маршруте набережной протяженностью более 9 км будут расположены знаковые для города и края объекты культуры, спорта, отдыха и досуга.

Проект включен в мастер-план Хабаровска. КГКУ "Служба заказчика Минстроя края" заключило госконтракт с компанией ДВПИ на инженерные изыскания и проектирование набережной, проектные работы хотят завершить до конца года.

Региональные власти также намерены сотрудничать с банком в сфере образования. Так, стороны, обсудили перспективы создания инновационной образовательной среды и подготовки IT-специалистов "Школа 21", обучающие процессы которого в дальнейшем можно было бы интегрировать в деятельность планируемого к созданию в Хабаровске межвузовского кампуса. Банку будет оказано содействие в поиске подходящей площадки под реализацию проекта.