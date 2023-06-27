Кабмин подготовил идеи по поддержке внедрения промышленной робототехники

Направление по развитию промышленной робототехники станет частью обновленной редакции федерального проекта "Развитие производства средств производства", уточнили в пресс-службе кабинета министров

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правительство РФ подготовило предложения по развитию внедрения промышленной робототехники, а также по необходимым для этого мерам господдержки, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина.

"Правительством РФ с участием рабочей группы были сформированы предложения по налоговым и правовым условиям, необходимым мерам государственной поддержки, а также целевым параметрам развития внедрения промышленных роботов в РФ", - сообщили в пресс-службе.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 июля определить целевые параметры развития производства и внедрения промышленных роботов в РФ, в том числе с учетом обеспечения ежегодного сокращения отставания количества таких роботов на 10 тыс. производственных рабочих в стране от среднемирового уровня.

В кабмине также сообщили, что направление по развитию промышленной робототехники станет частью обновленной редакции федерального проекта "Развитие производства средств производства".

Такое решение было принято по итогам состоявшейся ранее стратегической сессии "Развитие промышленности", в которой приняли участие более 400 экспертов со стороны потребителей и производителей средств производства, научных и образовательных организаций. "Было принято решение о формировании отдельного направления по развитию промышленной робототехники в рамках планируемого к утверждению в новой редакции федерального проекта "Развитие производства средств производства" государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", - сообщили в пресс-службе.