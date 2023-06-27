Кабмин планирует утвердить обновленный федпроект по средствам производства в июле

Он рассчитан на период до 2030 года

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Обновленную версию федерального проекта "Развитие производства средств производства" на период до 2030 года планируется утвердить в июле, сообщили ТАСС в пресс-службе кабмина РФ.

"Утверждение федерального проекта запланировано на июль 2023 года. В целом федеральный проект рассчитан на период до 2030 года. Ответственные за его реализацию будут определены по итогам утверждения", - сообщили в кабмине.

Кроме того, отмечается, что сейчас проводится работа по формированию источников финансирования мероприятий, подготовленных к включению в федпроект, "исходя из повышения технологического суверенитета по всем видам оборудования, комплектующим и инструментам, а также по утверждению изменений паспорта федерального проекта с учетом определенных источников финансирования".

В марте сообщалось, что обновленную редакцию федерального проекта планируется утвердить во II квартале 2023 года. В частности, актуализация документа понадобилась в связи с необходимостью наращивания технологического суверенитета в станкоинструментальной отрасли.