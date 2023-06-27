Япония вернула Южной Корее статус наиболее благоприятствуемой нации в торговле

Решение вступит в силу с 21 июля, уточнил японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Правительство Японии вернуло Республику Корея в список стран, имеющих статус наиболее благоприятствуемой нации в торговле, после исключения из него Сеула в 2019 году. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио японский министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура.

"Утверждено решение о возвращении Южной Кореи в список стран с этим статусом. Оно вступит в силу с 21 июля", - объявил глава ведомства.

В марте этого года министр иностранных дел Республики Корея Пак Чин представил план решения спора вокруг компенсаций жертвам принудительного труда во время японского колониального правления. Этот вопрос был одним из наиболее острых в отношениях двух стран.

После этого Япония отказалась от введенных в 2019 году экспортных ограничений на три вида материалов, необходимых для производства полупроводников. В ответ Сеул отозвал жалобу, направленную во Всемирную торговую организацию (ВТО). 24 апреля Республика Корея также вернула Японию в список привилегированных торговых партнеров, который упрощает процедуры, необходимые для экспорта стратегических товаров.

В 2019 году японское правительство ввело экспортный контроль в отношении трех материалов и исключило Республику Корея из списка стран, к которым применяется принцип наибольшего благоприятствования. Как считают в Сеуле, эти меры были приняты в ответ на решение южнокорейского Верховного суда, который в 2018 году обязал японские компании выплатить компенсации жертвам принудительного труда. Реакция предыдущей администрации Республики Корея не заставила себя ждать - была подана жалоба в ВТО.

Режим наибольшего благоприятствования - один из основополагающих принципов деятельности ВТО - предполагает, что договаривающиеся стороны обязуются предоставить друг другу такие же благоприятные условия в области экономических и торговых отношений, как и любому третьему государству. Это касается, в частности, таможенных льгот.