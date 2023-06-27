Хуснуллин сообщил, что восстановление поврежденных в регионах РФ 24 июня дорог уже идет

По словам вице-премьера, есть все необходимые ресурсы, поэтому "в кратчайшие сроки дорожное полотно отремонтируем для комфортного и быстрого проезда граждан"

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Мониторинг актуальной ситуации и оценка ущерба, нанесенного федеральным, региональным и местным дорогам по время мятежа 24 июня, проведены, ведется восстановление трасс. Об этом сообщил в Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По поручению председателя правительства Михаила Мишустина под моим контролем осуществляется ход восстановления дорожных объектов, которые были повреждены 24 июня. Уже произведен мониторинг актуальной ситуации и оценен ущерб, нанесенный участкам дорог федерального, регионального и местного значения в нескольких регионах России. Ведется восстановление", - написал он, не уточнив сумму ущерба.

Тем не менее, по словам вице-премьера, есть все необходимые ресурсы, поэтому "в кратчайшие сроки дорожное полотно отремонтируем для комфортного и быстрого проезда наших граждан".

Вице-премьер также выразил благодарность "Автодору" и ее руководителю Вячеславу Петушенко за слаженную работу 23-24 июня.

Вечером 23 июня Евгений Пригожин выступил в своем телеграм-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством. Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. Во вторник в центре общественных связей ФСБ сообщили, что уголовное дело было прекращено.