Поставщики-нерезиденты временно смогут использовать бумажный документооборот

Как сообщили в Минфине РФ, такие поправки в закон о госзакупках одобрены правительством

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Иностранные участники госзакупок без электронной подписи смогут временно использовать бумажный документооборот, сообщается в материалах Минфина РФ, опубликованных на сайте министерства. Отмечается, что такие поправки в закон о госзакупках одобрены правительством РФ.

"Иностранные участники госзакупок смогут использовать бумажный документооборот. Сейчас на всех этапах жизненного цикла госзакупок внедрен электронный документооборот. Однако им не могут воспользоваться иностранные участники закупок, которые не получали российскую квалифицированную электронную подпись", - говорится в материалах.

Как поясняет Минфин, признание же иностранных квалифицированных электронных подписей в настоящее время в России не осуществлено. Поэтому документом предлагается установить право иностранных участников госзакупок использовать бумажный документооборот при исполнении контракта, а также при взаимодействии с контрольными органами при обжаловании результатов закупок, говорится в материалах. "Такое послабление будет действовать временно - до завершения процедур признания в России электронных подписей иностранных государств, в том числе стран ЕАЭС (до 2025 года для государств - членов ЕАЭС)", - отмечается в материалах.

Как поясняет министерство, возможность применять бумажный документооборот позволит иностранным заказчикам, не имеющим российскую квалифицированную электронную подпись, в полной степени участвовать в госзакупках и предоставлять необходимые документы на этапах приемки, изменения и расторжения контракта.