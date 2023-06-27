На Ямале построили первый модульный центр санитарной авиации

Площадь нового здания составляет почти 500 кв. м

ТАСС, 27 июня. В Тарко-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе завершили строительство первого современного центра санавиации. Модульное здание предназначено для оказания экстренной медицинской помощи, сообщили в пресс-службе регионального правительства во вторник.

"Площадь нового здания составляет почти 500 кв. м. Объект возведен "под ключ" и соответствует современным стандартам. В нем разместились рабочие и служебные кабинеты, в том числе комнаты для хранения лекарственных средств, одежды выездных бригад, санитарной обработки и отдыха персонала. Все оборудовано необходимой мебелью и техникой", - говорится в сообщении.

В настоящее время оформляется необходимая документация для перевода работников в новое здание.

Ранее с просьбой о строительстве объекта здравоохранения к губернатору Дмитрию Артюхову обратились сотрудники санитарной авиации во время его ежегодной автомобильной поездки по округу. С 2005 года учреждение базировалось на станции скорой медицинской помощи Тарко-Салинской больницы.

Здравоохранение - один из ключевых приоритетов в работе губернатора Ямала. В регионе запущено масштабное строительство медицинских объектов, в том числе в модульном исполнении.