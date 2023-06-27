27 июня, 13:01,
обновлено 27 июня, 13:43

Доля иностранных инвестиций в российские ОФЗ за май снизилась до 9,1%

По данным ЦБ, на 1 мая 2023 года показатель находился на уровне 9,3%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа (ОФЗ), по данным на 1 июня 2023 года, уменьшилась до 9,1%, говорится в материалах Банка России.

На 1 мая 2023 года показатель находился на уровне 9,3%. На 1 апреля 2023 года доля нерезидентов в ОФЗ составляла 9,5%.

Номинальный объем ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, по состоянию на начало июня 2023 года составил 1,732 трлн рублей при общем объеме рынка в 18,94 трлн рублей, отмечается в материалах регулятора. 

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