Эксперт призвала унифицировать понятие персональной идентификации на уровне стран СНГ

Директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская считает, что для этого в международном законодательстве следует закрепить этот термин, его различные виды и принципы

УФА, 27 июня. /ТАСС/. Понятие персональной идентификации граждан и сопутствующие ему процессы необходимо унифицировать в международном пространстве. Об этом сообщила во вторник директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская в рамках X Форума регионов России и Беларуси.

"Необходимо унифицировать процессы идентификации в условиях глобального информационного общества. Для этого в международном законодательстве следует закрепить понятие "идентификация", ее различные виды и принципы. Создавая единое экономическое пространство, Россия и Белоруссия должны стремиться к согласованным действиям по обеспечению прав субъекта персональных данных в цифровой среде. Так мы будем повышать доверие граждан к коммуникации с помощью цифровых технологий", - сказала она на форуме, который проходит в Уфе 26-28 июня.

По словам Куровской, необходимо также создавать доверенные сервисы и системы, которые будут оказывать услуги удаленной идентификации. Это позволит минимизировать сбор операторами персональных данных тех, кто взаимодействует с интернет-сервисами. Кроме того, должна стать обязательной процедура "второго ключа" - подтверждение входа в личный кабинет.

Отдельно для повышения безопасности учетных записей граждан в ЕСИА важно установить критерии определения подозрительной активности, а также разработать механизм отслеживания и блокирования такой активности. "Практика показывает, что из-за ненадлежащей онлайн-идентификации граждане нередко становятся жертвами кибермошенников. Обманутые пользователи устанавливают на свои устройства приложения из непроверенных источников или подвергаются психологическому воздействию и кибератакам", - предупредила руководитель Центра.

Центр правовой помощи гражданам в цифровой среде - это самостоятельное структурное подразделение федерального государственного унитарного предприятия "Главный радиочастотный центр", подведомственного Роскомнадзору. Центр создан в сентябре 2021 года по инициативе Роскомнадзора. Его юристы занимаются вопросами, связанными с незаконным использованием персональных данных.