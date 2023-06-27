Украина планирует втрое увеличить транзит товаров через Румынию

Глава украинского кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что провел по видеосвязи разговор со вновь назначенным румынским коллегой Марчелом Чолаку

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Украина рассчитывает в три раза увеличить транзит своих товаров через Румынию, заявил глава украинского кабмина Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что провел по видеосвязи разговор со вновь назначенным премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку. "Обсудили расширение логистических возможностей между нашими государствами. Есть потенциал увеличения транзита втрое за счет развития пунктов пропуска, паромных переправ, морских и речных портов", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Премьер-министр Украины добавил, что предложил Чолаку проработать шаги по расширению логистических возможностей для транзита украинских товаров через Румынию на уровне правительств с применением европейских практик. В частности, глава украинского кабмина выступил с предложением внедрить совместный таможенный контроль и обмен базами данных.

Шмыгаль также сообщил, что поблагодарил Чолаку за поддержку румынским правительством вступления Украины в ЕС и НАТО, а также за помощь на всех уровнях.

Румынские власти приняли в прошлом году меры, чтобы облегчить вывоз украинской аграрной продукции на экспорт. Так, эта продукция была освобождена от таможенных пошлин и даже от необходимости оформления санитарно-ветеринарного сертификата. В результате украинская продукция беспрепятственно ввозилась в Румынию и нередко оставалась в стране, так как возможности отследить ее не существует. Она также продавалась в республике по демпинговым ценам, составляя значительную конкуренцию продукции румынских производителей, которые неоднократно выступали с протестами.

В апреле Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия решили в одностороннем порядке запретить импорт агропродукции с Украины из-за затоваривания своих рынков украинской агропродукцией, в результате чего местные фермы оказались на грани разорения.