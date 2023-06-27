27 июня, 13:39

Суд ввел процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве ретейлера "Связной"

"Связной" подал заявление о собственном банкротстве 9 марта

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы на заседании во вторник принял решение ввести процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве ООО "Сеть Связной", следует из информации в картотеке арбитражных дел.

"Информация о принятом судебном акте: введение наблюдение", - говорится в карточке дела по итогам заседания.

Заявителями по делу о несостоятельности (банкротстве) выступают несколько лиц и организаций.

"Связной" подал заявление о собственном банкротстве 9 марта. В то же время суд получил отказ ИП Колотилина от поданного 3 марта заявления о признании "Связного" банкротом.

Ранее в отношении ООО "Сеть Связной" было подано несколько исков о признании его банкротом.

Чистый убыток ретейлера "Связной" (ООО "Сеть Связной") в 2022 году составил 48,5 млрд рублей против чистой прибыли в 15,2 млн рублей в 2021 году, свидетельствуют данные на государственном информационном ресурсе финансовой отчетности в карточке компании. 

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