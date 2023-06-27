Минэкономразвития допустило освобождение от НДФЛ региональные и местные гранты

В ведомстве отметили, что норма актуальна более чем для 40 регионов

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Региональные и местные гранты могут освободить от уплаты НДФЛ, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"27 июня правительство поддержало инициативу Минэкономразвития России об освобождении региональных и местных грантов, премий для граждан от уплаты НДФЛ", - отмечается в сообщении.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, опрос среди субъектов показал, что норма актуальна более чем для 40 регионов.

"Они проводят конкурсы в сфере образования, науки, культуры, в целом по общественно значимым направлениям", - заявил министр.

Аналогичная норма уже действует на федеральном уровне для проектов, которые реализуются гражданами за счет средств президентских грантов.

Кроме того, по решению правительства гранты некоторых НКО по умолчанию не облагаются налогом, - "Большая перемена", "Движение первых", "Россия страна возможностей" и других.

"Предлагаемое нами решение позволит уравнять в правах получателей поддержки на региональном, муниципальном и федеральном уровне. Перечень соревнований, конкурсов, иных мероприятий, на которые распространяется действие нового закона, регионы и муниципалитеты утвердят самостоятельно", - сказал Решетников.

Также от НДФЛ могут освобождаться гранты на оплату проезда до места проведения соревнований и конкурсов, питания и проживания там.