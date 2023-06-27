СМИ: компания CEZ перечислит в бюджет Чехии €2,287 млрд за 2022 год

Как сообщил новостной портал denik.cz, прибыль организации за год увеличилась с €419 млн до €3,4 млрд

ПРАГА, 27 июня. /ТАСС/. Чешская энергетическая компания CEZ (70% акций принадлежат государству) направит в бюджет республики дивиденды в размере 54 млрд крон (около €2,287 млрд) от хозяйственной деятельности в 2022 году. Об этом сообщил во вторник новостной портал denik.cz.

Прибыль компании увеличилась с 9,9 млрд крон (примерно €419 млн) в 2021 году до 80,7 млрд крон (около €3,4 млрд) в 2022 году. Такой результат стал следствием стремительного роста цен на электроэнергию. Собрание акционеров приняло решение выплатить 78 млрд крон (€3,3 млрд) в качестве дивидендов.

Как передает портал, эти средства придутся кстати для правительства республики, которое пытается обуздать дефицит госбюджета, планируя, в частности, повысить НДС на некоторые товары, сократить объем ассигнований на зарплаты бюджетникам и провести вызывающую протесты пенсионную реформу. На текущий год дефицит госбюджета законом установлен в размере 295 млрд крон (около €12,5 млрд). По данным портала, в конце мая этот показатель превышал 271 млрд крон (примерно €11,5 млрд).