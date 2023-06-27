В ЦРПТ сообщили, что более 80% производителей готовы к маркировке детской воды

Руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина подчеркнула, что доля нелегального оборота детской упакованной воды находится сегодня на уровне 20%

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Более 80% производителей детской воды уже готовы к маркировке, которая начнется 1 сентября 2023 года. Об этом во вторник в рамках форума WaterShow рассказала руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ (оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Юлия Кузьмина.

"Если говорить про дорожную карту внедрения, то нанесение средств идентификации стартует с 1 сентября 2023 года. Времени осталось не так много, но свыше 80% участников уже готовы", - отметила Кузьмина, не уточнив при этом названия производителей, вошедших в систему. В то же время, эксперт подчеркнула, что доля нелегального оборота детской упакованной воды находится сегодня на уровне 20%.

Руководитель пояснила, что предпосылками введения маркировки на детскую упакованную воду стали частые нарушения в этой категории продукции, а также серые схемы производителей по уходу от маркировки: обычную питьевую воду начали разливать как детскую, однако она не соответствовала предъявляемым требованиям. "Детская вода стала не соответствовать характеристикам. <...> Инициативными людьми было проанализировано порядка 30 образцов, и в некоторых были обнаружены нарушения в микробиологии и химической безопасности", - подчеркнула Кузьмина.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. С 1 апреля 2023 года началось поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков. Также в настоящее время проводятся эксперименты по маркировке медицинских изделий, безалкогольных напитков и икры.