Путин наградил работников АПК Ростовской области за вклад в отрасль

Среди наград оказалась медаль ордена "За заслуги перед Отечеством I степени", ее получил механизатор Александр Пивоваров

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении нескольких работников агропромышленного комплекса Ростовской области. Документ опубликовали во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Работников сельскохозяйственной отрасли региона наградили за большой вклад в развитие сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством I степени" награжден механизатор Александр Пивоваров (КФХ Александра Кравцова).

Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" отмечены 12 работников АПК, среди них - научный сотрудник Российского научно-исследовательского института проблем мелиорации, трактористы-машинисты, токари, механизаторы, ветеринары, агрономы, главы сельхозпредприятий региона.

Медалью "За труды по сельскому хозяйству" наградили пять руководителей сельхозхозяйств Ростовской области. Почетное звание "Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации" присвоили 15 работникам АПК, среди них - ученые, руководители хозяйств, механизаторы.

В конце апреля губернатор Ростовской области Василий Голубев на встрече с Владимиром Путиным отметил высокие результаты работников сельского хозяйства региона в 2022 году. Он попросил президента поддержать ходатайство о награждении государственными наградами. Путин назвал блестящими показатели работы селян и пообещал их наградить.