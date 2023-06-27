В Москве приняли решение о комплексном развитии пяти городских территорий

Мэр города Сергей Собянин отметил, что на месте бывших промзон планируется возведение современных кварталов, полностью или частично предназначенных для переселения жителей по программе реновации

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Участки пяти бывших промзон планируют комплексно преобразить. На месте устаревших объектов нежилой застройки планируется возвести современные жилые кварталы, полностью или частично предназначенные для переселения жителей по программе реновации, сообщил во вторник в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Приняли решение о комплексном развитии участков бывших промзон "Выхино", "Донские улицы", "Медведково", "Соколиная Гора" и "Черемушки". На месте устаревших объектов нежилой застройки планируем возвести современные кварталы, полностью или частично предназначенные для переселения жителей по программе реновации. Градостроительный потенциал участков составляет свыше 1,5 млн кв. м, в том числе свыше 880 тыс. кв. м жилой и 620 тыс. кв. м общественно-деловой застройки", - написал мэр.

Он уточнил, что рядом с новостройками будет необходимая для комфорта горожан инфраструктура: детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, офисы, банки, кафе и магазины. На территориях бывших промзон появятся свыше 17 тыс. новых рабочих мест: "Выхино" - около 700; "Донские улицы" - почти 420; "Медведково" - свыше 11,5 тыс.; "Соколиная Гора" - больше 4,2 тыс.; "Черемушки" - около 270.

"Сегодня одобрены и находятся на стадии реализации 40 проектов комплексного развития территорий общей площадью 495,6 га. Здесь планируется создать порядка 107,5 тыс. рабочих мест", - заключил Собянин.