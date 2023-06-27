Григоренко: досудебное обжалование проверок бизнесом улучшает контрольно-надзорную работу

Заместитель председателя правительства России - руководитель аппарата правительства заявил, что средний срок рассмотрения каждой жалобы не превышает 11 дней

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Возможность досудебного обжалования действий контрольных и надзорных органов через сайт госуслуг дает возможность анализировать поступающие от предпринимателей обращения и совершенствовать контрольно-надзорную деятельность (КНД). Об этом во вторник на расширенном заседании комитета Госдумы по контролю сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

"На основе жалоб мы категоризируем вопросы, проблемы, понимаем, где нужно донастроить процедуры, где нужно поменять правила, потому что если одну и ту же норму все нарушают, то проблема не во всех, а в норме. <…> По прошлому году у нас 3 тыс. 600 жалоб, они все рассмотрены. <…> Треть жалоб удовлетворена", - сказал он, уточнив, что средний срок рассмотрения каждой жалобы при нормативе в 20 дней на деле не превышает 11.

Говоря о промежуточных итогах реформы системы КНД, Григоренко отметил уменьшение числа проведенных в 2022 году проверок по отношению к 2019-му почти в пять раз.

"В 2019 году было проведено 1,5 млн проверок. <...> На сегодняшний день нажатием кнопки в режиме реального времени можно посмотреть: по прошлому году у нас было 339 тыс. проверок", - добавил Григоренко.

По его словам, с 2019 года из действующих на тот момент 318 тыс. норм и правил было отменено 143 тыс.. Еще порядка 55 тыс. требований были скорректированы. Также удалось стандартизировать процедуры контроля и надзора, проводимые различными ведомствами.

"Выпустили один большой закон о государственном контроле и надзоре. <…> Параллельно были внесены изменения в 132 федеральных закона, было откорректировано 240 постановлений правительства, а так как речь и о федеральном, и о региональном, и муниципальном надзоре, <…> более 35 тыс. региональных и муниципальных актов было исправлено. <…> И второй важный трек - мы оцифровали процедуры контроля и надзора. <…> У нас создана информационная система федеральная облачная, в ней все проверки от начала до конца фиксируются", - пояснил Григоренко.