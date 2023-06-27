До конца года в России определят 190 индикаторов риска для проверок бизнеса

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко отметил, что после введения моратория в декабре 2022 года было отменено 240 тыс. запланированных проверок

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Определение 190 индикаторов риска, по которым в соответствии с рискориентированным подходом будут проводиться проверки бизнеса, планируется завершить до конца года. Об этом во вторник на расширенном заседании комитета Госдумы по контролю сообщил вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

В декабре прошлого года Григоренко сообщал о том, что информацию о рисках необходимо сделать публичной.

"Мы к концу года планируем запустить 190 индикаторов риска. <…> Второй трек [в рамках дальнейшего совершенствования контрольно-надзорной деятельности] - максимальное использование обратной связи, потому что <...> все то, что мы делаем, это все исключительно для людей и для бизнеса. <…> Третий момент - это совершенствование норм и правил", - сказал он.

Вице-премьер - руководитель аппарата правительства отметил, что после введения моратория в декабре прошлого года было отменено 240 тыс. запланированных проверок.

"Мы в нашу систему досудебного обжалования ввели дополнительный раздел "Жалобы на мораторий". Установили внутренний срок - 24 часа на рассмотрение этих жалоб. По прошлому году 98 жалоб было подано, 6 - это действительно нарушения моратория. <…> Основной упор на сегодняшний день мы делаем на развитии рискориентированного подхода. Основная идея в том, что рискориентированный означает наличие у контрольного органа информации о том, что где-то совершается нарушение, которое невозможно предотвратить другими способами, [кроме] как проведением проверки", - добавил Григоренко.