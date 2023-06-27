Крымские виноделы погасили долг более 4 млн рулей по экосбору за 2022 год

По требованию Росприроднадзора оплата была проведена в установленный срок

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Крымские винодельческие предприятия АО "Симферопольский винзавод" и АО "Золотое поле" погасили долг по плате за экологический сбор за 2022 год общей суммой более 4 млн рублей. Об этом сообщается во вторник в Telegram-канале Росприроднадзора.

"Инспекторы Росприроднадзора провели проверку исчисления и оплаты экологического сбора крымскими винодельческими предприятиями за 2022 год. Установлено, что долг АО "Симферопольский винзавод" превысил 2,9 млн рублей, а задолженность АО "Золотое поле" составила более 1,8 млн рублей. По требованию Росприроднадзора оплата была проведена в установленный срок", - говорится в сообщении.

Виноделие является одним из ведущих отраслей сельского хозяйства в Крыму. Общая площадь виноградных насаждений составляет 20,4 тыс. га, из них в плодоношении - 16,8 тыс. га.