Аэрофлот в июле увеличит число рейсов из Москвы и Петербурга в Калининград

Решение приняли в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" увеличит число рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии".

"Аэрофлот в связи с повышенным спросом в период летних отпусков и школьных каникул вводит дополнительные ежедневные рейсы в Калининград из Москвы и Санкт-Петербурга. С 12 июля будет выполняться новый рейс SU1016/1017 из Шереметьево, с 14 июля - рейс SU6321/6322 из Пулково (оператор - авиакомпания "Россия"). Таким образом, общая ежедневная частота полетов авиакомпаний Группы "Аэрофлот" /Аэрофлот, "Россия" и "Победа"/ будет составлять до 18 рейсов в Калининград из Москвы и до 10 рейсов - из северной столицы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в летнем расписании "Аэрофлота" планировалось ежедневное выполнение теми же авиакомпаниями до 15 рейсов между Москвой и Калининградом и до 8 рейсов между Калининградом и Санкт-Петербургом.

"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году Аэрофлот перевез 20,5 млн человек, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 40,7 млн, отмечается в сообщении пресс-службы.