Ростовская область в сентябре получит первое судно "Валдай 45Р" для речных перевозок

В судоходной части реки Дон от Ростова-на-Дону до станицы Романовской определены причальные и гидротехнические сооружения, туристические локации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. Судоходная пассажирская компания "Дон", созданная в 2023 году по поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева, получит в распоряжение два новых судна "Валдай 45Р", предназначенных для речных перевозок. Первое из них поступит уже в сентябре, сообщил на заседании Морского совета при правительстве Ростовской области во вторник генеральный директор судоходной пассажирской компании "Дон" Герман Лопаткин.

"На первом этапе [мы получим] два теплохода "Валдай 45Р", которые сегодня заводом Нижнего Новгорода изготавливаются. Примерный срок получения первого судна - середина сентября, второе - конец октября. <…> В Ростове-на-Дону наша основная точка причаливания судов - как идущих вверх по Дону, так и вниз - это 27-й сход. С администрацией города проработан вопрос, сегодня идет утверждение тарифов, на правах субаренды мы заходим с 1 сентября на эксплуатацию причала", - сказал Лопаткин.

По его словам, в судоходной части реки Дон от Ростова-на-Дону до станицы Романовской определены причальные и гидротехнические сооружения, туристические локации. Компания готова заключать договоры о судозаходах в Ростов-на-Дону - основную точку причаливания судов. На втором этапе предполагается приобрести два судна "Метеор", которые предназначены только для речных и озерных перевозок.

Власти планировали приобрести речные суда "Валдай 45Р" и быстроходные "Метеор 120М". В качестве судоходных маршрутов губернатор предлагал направления Ростов - Азов - Волгодонск, Ростов - Ейск - Анапа, Ростов - Керчь - Ялта. Позднее заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин сообщил, что первые пассажирские перевозки региональной судоходной компании "Дон" планируется начать к концу навигационного периода 2023 года.

В феврале губернатор Ростовской области сообщал о создании региональной судоходной компании "Дон", которая займется развитием речного и морского сообщения в регионе.