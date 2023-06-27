В Саратовской области запустят завод по переработке производственных отходов

По планам, он начнет работать в конце 2023 года

САРАТОВ, 27 июня. /ТАСС/. Завод по переработке производственных отходов, строительство которого началось в городе Балакове Саратовской области, планируется запустить в конце 2023 года. Об этом сообщил ТАСС во вторник министр инвестиционной политики региона Александр Марченко.

"К нам зашла краснодарская компания "Осинт", которая построит в Балаково перерабатывающий завод. Там из производственных отходов будут извлекать цинк, его можно будет использовать, например, в пищевой промышленности. <…> Компания вложила 200 млн рублей, уже активно ведутся строительные работы. В конце этого года начнется первый этап переработки", - сказал министр.

Завод будет заниматься переработкой цинкосодержащих и зольных калийсодержащих отходов, представляющих опасность для экологии региона. По итогу будет производиться сульфат цинка, который можно использовать в качестве кормовой добавки в животноводстве. При реализации проекта используют технологии, позволяющие снизить количество выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты.

"Компания искала, где себя применить. У нас есть Балаковский металлургический завод, который рождает эти отходы, и которые нужно перерабатывать. С другой стороны, в городе много захоронений [отходов], оставшихся от бывшего "Химволокна". Их надо перерабатывать, никто этим не занимался", - добавил глава ведомства.

Достроить все цеха завода планируется в декабре 2024 года. Предприятие будет производить 50 тыс. тонн в год сульфата цинка и 20 тыс. тонн в год сульфата калия. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест.