WSJ: США рассматривают новые ограничения на поставки чипов для ИИ в Китай

Газета объясняет это тем, что в Соединенных Штатах опасаются, что другие страны станут лидерами в этой сфере за счет американских технологий

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт американских чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в Китай, сообщила во вторник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, в Вашингтоне все больше опасаются, что другие страны захватят лидерство в сфере ИИ с помощью американских технологий. Как указывает издание, министерство торговли США может уже в начале июля обнародовать новые рестрикции, согласно которым для приобретения чипов таких компаний, как Nvidia, заказчикам из Китая и других стран нужно будет получать специальную лицензию.

В июне председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с основателем компании Microsoft Биллом Гейтсом, в ходе которой заявил, что приветствует в Китае американские компании, привносящие технологии ИИ на его родину.

Соединенные Штаты в октябре 2022 года ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Американская сторона также опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире в производстве соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к подобным антикитайским мерам.