"Известия": в РФ предложили ввести максимальную наценку на отечественные автомобили в 15%

Такая инициатива позволит снизить конечную цену на машины, считают авторы предложения

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Национальный союз защиты прав потребителей предложил установить максимальную надбавку на стоимость автомобилей российской сборки на уровне 15%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо организации председателю правительства Михаилу Мишустину.

"Рационально увязать стоимость производителей авто с конечной ценой для потребителя. Разница между ними должна составлять не более 15%, это позволит исключить искусственные завышения со стороны автодилеров", - рассказал "Известиям" глава союза Павел Шапкин. По его словам, в мире не практикуют установление предельных цен на такую продукцию, однако в России аналогичный механизм применяют на табачном рынке. В Налоговом кодексе зафиксирована максимальная цена пачки сигарет, указал Шапкин.

По его словам, повышению стоимости автомобиля способствуют в том числе высокие ставки кредитов на их покупку - более чем 20% годовых, а также недостоверная реклама в части цены машин и навязанные услуги, такие как несколько видов страховок. По мнению главы союза, все это влияет на стоимость, зачастую увеличивая ее в два раза по сравнению с первоначальной, такой стиль работы тормозит сбыт, и, следовательно, сказывается на производстве российских автомобилей.

Как отмечает издание, в 2020 году средневзвешенная цена на машины увеличилась на 7%, в 2021-м - на 18%, в 2022 году - уже на 20%, а в I квартале 2023 года - на 11%, свидетельствуют данные аналитического агентства "Автостат". В письме Национального союза защиты прав потребителей говорится, что такая динамика обусловлена не только объективными причинами: участники рынка искусственно завышают стоимость, в такой ситуации максимально допустимые цены на автомобили российской сборки позволят упорядочить ситуацию и снизить конечную цену на машины.

В то же время Минпромторге "Известиям" заявили, что статистика по средневзвешенным ценам, приведенная "Автостатом", не подходит для мониторинга динамики уровня цен на автомобили российского производства: она не предполагает разделения на отечественные и импортные машины. По данным Росстата, средняя потребительская цена на новый отечественный легковой автомобиль за май 2023 года составила 944,6 тыс. рублей, что на 4% меньше показателя за аналогичный месяц 2022 года.

В министерстве также заявили, что поддерживают инициативы, которые направлены на соблюдение ответственной ценовой политики представителями отрасли. В ФАС газете отметили, что возможное установление максимальной стоимости перепродажи автомобилей не противоречит принципам антимонопольного законодательства. В аппарате президента "Известиям" подтвердили получение письма союза кабмином.