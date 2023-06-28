В "Почта банке" определили средний чек на стройматериалы и товары для ремонта в 2023 году

Согласно исследованию компании, он снизился на 21%

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Средний чек одной покупки стройматериалов и товаров для ремонта в этом году снизился на 21%, составив 1,5 тыс. рублей. Такие данные содержатся в имеющемся в распоряжении ТАСС исследовании "Почта банка".

"На покупку стройматериалов и товаров для ремонта (краски, обои, смеси, строительные или электрические материалы и т. д.) в этом году было потрачено почти столько же, сколько и в прошлом году (2,5 млрд рублей). При том, что средний чек стал заметно меньше - 1,5 тыс. рублей (-21%)", - указали авторы исследования, проанализировав транзакции ко картам "Почта банка" в период с 1 января по 27 июня 2023 года в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. В свою очередь, средний чек на покупку декора, мебели и сопутствующих материалов для дома сократился почти на 15%, до 1,3 тыс. рублей.

Снижение трат на обустройство жилья эксперты связывают с тем, что россияне стали более экономно относиться к подобным расходам и чаще выбирать более доступные по цене российские аналоги ушедших с рынка иностранных брендов.

В целом, по подсчетам экспертов банка, за первую половину текущего года клиенты кредитной организации потратили на ремонт, строительные материалы и мебель на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (5,3 млрд руб.). Средний чек также сократился на 20% и со ставил 2,3 тыс. руб.