Президент Segezha Group требует 88 млн рублей от швейцарского банка Credit Suisse

Судебное заседание назначили на 27 июля

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент лесопромышленного холдинга Segezha Group Михаил Шамолин обратился с иском в Арбитражный суд Москвы к швейцарскому банку Credit Suisse, чье поглощение недавно официально завершил крупнейший банк этой страны - UBS. Топ-менеджер Segezha требует от Credit Suisse свыше 88,6 млн рублей, указано в судебной картотеке.

Причины подачи иска от 21 июня пока не заявлены, тем временем он уже принят к производству, заседание назначено на 27 июля. Третьими лицами по делу Шамолина и Credit Suisse AG выступает сама Segezha Group, а также Росбанк.

Segezha Group - один из крупнейших российских лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Чистая прибыль российского холдинга по МСФО по итогам 2022 года упала на 60% и составила 6,1 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период увеличилась на 15% - до 106,8 млрд рублей. В компании отмечали, что это произошло преимущественно за счет эффекта от консолидации активов НЛХК и "Интер форест рус", которые вошли в состав компании в III и IV кварталах 2021 года. Совет директоров Segezha Group 19 мая рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды и не распределять чистую прибыль по итогам 2022 года.

В ходе конференц-кола с журналистами 24 мая Шамолин сообщал, что холдинг продал европейскую "дочку" Segezha Packaging, переуступив покупателям ее долг в €100 млн. По его словам, продажа была единственным вариантом сохранения бизнеса в рабочем состоянии, поскольку холдинг не мог поставлять бумагу европейской "дочке" из-за санкций.